A partir de indicadores, deputado diz que pandemia está se estabilizando em Rio Branco

Bestene diz que essa estabilização não ocorre apenas no Acre, mas nas demais cidades do país

Na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o deputado estadual José Bestene (Progressistas) usou seu tempo no pequeno expediente para afirmar que os indicadores e dados do governo apontam para uma estabilização da pandemia do coronavírus em Rio Branco.

“Na capital a cosia está se estabilizando, a Upa e Into têm leitos disponíveis. Diminuíram em 40% os casos”, relatou.

PUBLICIDADE

Bestene diz que essa estabilização não ocorre apenas no Acre, mas nas demais cidades do país. “Não só no Acre estão diminuindo os casos, mas, os índices estão melhores nos demais Estados”, argumentou.

“A pandemia está se estabilizando. Existe uma demanda ainda no interior. Hoje, Rio Branco está em 6° lugar nos índices da pandemia”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários