Acidente entre moto e bicicleta deixa duas pessoas em estado gravíssimo na Ac 40

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ciclista na estrada AC 40, próximo ao Sesi Senat, deixou os dois em estado grave na noite deste sábado (18).

ContilNet apurou que o condutor da moto trafegava no sentido centro ao bairro quando o ciclista tentou atravessar a rua, não dando tempo para o motociclista desvia dele.

Testemunhas contam que o condutor da moto bateu no ciclista, perdeu o controle e caiu. Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para atender as vítimas.

O ciclista, que estava em estado mais grave foi entubado. Segundo os paramédicos do SAMU o estado de saúde do condutor da moto também é muito grave .

Os dois homens foram levados para o Pronto Socorro de Rio Branco.

