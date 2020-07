Ações da Netflix batem recorde e empresa passa a valer R$ 1,1 trilhão

Em meio à crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, a Netflix está tendo os melhores resultados comerciais de sua história. Nessa segunda (6/7), as ações da empresa quebraram recorde e chegaram a US$ 500.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o serviço de streaming está avaliado em US$ 219 bilhões (R$ 1,1 trilhão) – o maior já registrado. Para o analista de mercado David Miller, a Netflix tem uma vantagem competitiva, pois o isolamento social fez com que o número de assinaturas aumentasse.

“A Netflix é um dos poucos serviços imunes aos efeitos econômicos da Covid-19, […] pois o consumo de consumo de conteúdo não está sendo comum”, avaliou o analista a The Hollywood Reporter.

Em meio à crise, a Netflix lançou séries que viraram hits, como Dark, White Lines, Curon e Nada Ortodoxa.

Ao mesmo tempo, as televisões tradicionais têm sentido o impacto da crise. No Brasil, por exemplo, a Globo tem passado por uma extensa reformulação, com a saída de nomes importantes e a junção de empresas do grupo. Até mesmo o status de “Hollywood brasileira” tem sido colocado em xeque.

Caráter Global

Outra aposta de sucesso da Netflix, além do modelo de distribuição, é seu caráter global, produzindo séries e filmes em diversos países.

Dark, por exemplo, é alemã. No Brasil, o serviço lançou recentemente a 2ª temporada de Coisa Mais Linda. Da França veio o filme Bala Perdida.

