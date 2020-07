Acre adquire duas novas tecnologias que aceleram produção de exames da Covid-19

O governador Gladson Cameli comemorou nesta quarta-feira (29) uma conquista especial para o Acre. O executivo adquiriu duas plataformas automatizadas para acelerar a produção de exames do tipo PCR da Covid-19.

A tecnologia estava disponível, antes do Acre, apenas no Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná.

Os equipamentos, adquiridos por meio de recurso do Ministério da Saúde, são destinados para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A máquina da capital já está em uso e a do Juruá já está pronta para começar a operar.

“Esses novos equipamentos são um marco para a Saúde Pública do Acre. Com eles vamos dar celeridade aos resultados, com um diagnóstico mais preciso, gastando menos insumos e garantindo mais segurança aos nossos técnicos na manipulação do material”, escreveu o governador.

