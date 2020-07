Acre ocupa quinta posição no ranking nacional de incidência de coronavírus

O Acre ocupa neste sábado (4) o quinto lugar no ranking de incidência de coronavírus. A taxa corresponde ao número de casos de forma proporcional à população dos estados. Por aqui são 1642,6 contaminados para cada 100 mil habitantes. Os dados são do Ministério da Saúde (MS).

O Amapá lidera a lista, com 3524,6, seguido por Roraima, com 3098,4. Amazonas (1832,4) e Distrito Federal (1849,3) aparecem na terceira e quarta colocação, respectivamente.

Os acreanos ficaram acima, inclusive, da média de incidência do Norte, que é de 1556, a maior entre todas as cinco regiões. A média nacional é de 750,4 casos para cada 100 mil pessoas.

No final de maio e início de junho, o estado chegou a ocupar a terceira posição no ranking, atrás apenas do Amapá e Roraima.

Até o momento, mais de 14 mil acreanos foram infectados pelo novo coronavírus. Quase 400 já morreram.

