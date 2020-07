Acre registra 38 casos de coronavírus e sete mortes nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia 38 novos casos de contaminação por coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 27.

Os resultados são apenas de testes rápidos, uma vez que os de PCR, em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) serão divulgados nesta terça, 28, e os que estão em análise no Laboratório Charles Mérieux serão divulgados na quarta-feira, 29.

Atualmente, o número de casos confirmados de Covid-19 no Acre é 18.783.

Mais 7 mortes foram registradas, de 5 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 26 e 83 anos, sendo 6 de Rio Branco e 1 de Cruzeiro do Sul, fazendo com que o total de óbitos suba 486 para 493, em todo o estado.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

