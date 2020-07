Acre registra nove óbitos por coronavírus mais 64 novos casos nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 14.048 para 14.112 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 3. O aumento foi de 64 novos casos nas últimas 24 horas.

Os resultados de testes rápidos das últimas 24 horas não foram incluídos no boletim desta sexta, os quais constarão no boletim de sábado, 4.

A Sesacre informa, ainda, que mais 9 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 378 para 387 o número oficial de mortos pela doença. São 4 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 52 e 89 anos. 3 são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Plácido de Castro, 1 de Porto Acre, 1 de Mâncio Lima, 1 de Xapuri, e 1 de Feijó.

