Acre segue com incidência de casos de dengue maior do que a média do Brasil

O último Boletim Epidemiológico nacional publicado pelo Ministério da Saúde aponta que o Acre ainda está inserido na lista de Estados em que a incidência de casos de dengue está acima da incidência do Brasil.

O estudo compreende as semanas epidemiológica (SE) 1 e 26 (29/12/2019 a 27/06/2020). Neste cenário, além do Acre, destacam-se os estados da Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Nesse período, a região Centro-Oeste apresentou a maior incidência com 1.078,3 casos/100 mil habitantes, seguida das regiões Sul (923,6 casos/100 mil habitantes), Sudeste (333,4 casos/100 mil habitantes), Nordeste (189,4 casos/100 mil habitantes) e Norte (101,8 casos/100 mil habitantes).

O Acre, no entanto, não apareceu na relação de detectação viral de chikungunya. O vírus foi identificado nos estados do Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Para o vírus zika (ZIKV), a detecção viral foi positiva nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Nas referidas semanas, na Região Norte, o Acre contabilizou o maior número de casos, com 4.997. Na região, a incidência é de 101,8 casos por 100 mil habitantes. O Acre extrapolou o número e pontuou 566,6 por 100 mil.

