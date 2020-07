Acre tem 88 novos casos de coronavírus e mais três óbitos neste domingo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 88 casos de contaminação por coronavírus no estado, neste domingo, 26 de julho. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 18.657 para 18.745.

Mais 3 mortes foram registradas, de 1 pessoa do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 32 e 81 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Plácido de Castro e outro de Sena Madureira, fazendo com que o número de óbitos suba de 483 para 486, em todo o estado.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários