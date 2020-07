Acre tem sábado quente e com previsão de chuvas rápidas, diz Sipam

No oeste, nuvens podem ficar carregadas e provocar chuva de de forma rápida e isolada à tarde

A previsão do tempo para este sábado (18) é de um dia ensolarado e quente em todo o Acre. Os dados são da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia.

Além disso, o céu ficará claro durante todo o dia com a máxima de 33º na temperatura e um intenso calor, em todas as regiões do Estado.

PUBLICIDADE

No oeste, algumas nuvens podem ficar carregadas e provocar chuva de forma rápida e isolada à tarde. Na Capital e demais regiões do Estado, não há previsão de chuva.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários