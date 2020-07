Acreana de Santa Rosa do Purus vai disputar Miss Trans Brasil 2020; conheça

"Levarei o nome do Acre comigo, com todo o carisma, humildade e orgulho", disse

A mulher trans Jeeh Araújo, de 26 anos, natural do município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, disputará nos próximos dias o título de Miss Trans Brasil 2020.

“É com muito orgulho que venho anunciar que estou disputando o título de Miss Trans Brasil 2020. Levarei o nome do Acre comigo, com todo o carisma, humildade e orgulho que a mulher Acreana tem, seja ela Trans ou Cis”, escreveu.

Jeeh declarou que se sente muito agradecida por poder fazer parte de um evento tão importante e representar o Estado, com inclusão e diversificação.

É uma conquista muito importante e valorosa pra mim, trazer a Inclusão e Diversificação, vim do interior do Acre, diretamente de Santa Rosa do Purus, um lugar onde você encontra a exuberante beleza natural, para representar o meu Estado em nível Nacional. GRATIDÃO seria o maior sentimento que estou sentindo, obrigada a todos pelo apoio, conto com a ajuda de vocês. Seremos ACRE no Miss Beleza Trans Brasil 2020″, concluiu.

A morena foi aclamada nas redes sociais e recebeu diversos apoios de amigos e familiares.

