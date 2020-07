Acreano está na semifinal do reality Mestre do Sabor da Globo; confira na coluna da Jackie

o Chef Júnior Marinho, semifinalista do reality show Mestre do Sabor fará uma Live com a Made In Acre

Acreano está na semifinal do reality Mestre do Sabor

Está chegando a hora da decisão em Mestre do Sabor. Nesta quinta-feira (9), o reality show gastronômico deu início à sua quinta fase na disputa: a Peneira. No início do programa, três chefs garantiram um lugar na semifinal do programa. Um deles foi o acreano Júnior Marinho um ‘socorrat com arroz bomba e caldo de frango e lagostim’. Os chefs Lydia Gonzalez e Dário Costa também foram selecionados.***Enquanto uns festejavam, outros tiveram que retornar à cozinha para uma prova mais tensa, pois aquele com o pior prato seria eliminado do Mestre do Sabor. Ana Zambelli e Moacir Santana garantiram a sua vaga. Já Serginho Jucá foi eliminado, porque foi sorteado com atum e não tinha intimidade com esse tipo de peixe.

Live com o Chef Júnior Marinho



No próximo domingo, 19, às 17h (hora Acre), o Chef Júnior Marinho, semifinalista do reality show Mestre do Sabor fará uma Live com a Made In Acre, transmitida pelo Instagram @usemadeinacre. Durante a conversa com a embaixadora da marca, Jackie Pinheiro, ele ensinará a receita da baixaria que serve no seu restaurante Juá, em Goiânia-GO. “A ideia dessa Live é reconhecer o nosso carinho pelo Chef Júnior e conhecer mais a sua arte”, diz a empresária Rayssa Alves, sócia proprietária da Made In Acre.

Artista acreana faz live com a atriz baiana



A artista e pesquisadora de Culturas Populares, Camila Cabeça, recebeu a atriz baiana Edvana Carvalho em nova edição da Live “Nossos Universos”, na sexta-feira, 10. Com o tema “Aos 50, quem me aguenta?”, espetáculo de Edvana, a conversa foi acerca da maturidade e desafios da mulher negra. Conversaram sobre sexo, envelhecimento, filhos, relacionamentos e sororidade, principalmente para as mulheres nessa faixa etária.

Edvana Carvalho trabalhou na novela “Pega Pega” (2017), de Cláudia Souto, veiculada pela Rede Globo. Estreou no canal TNT como Dona Zuleica, mãe dos irmãos que dão nome à série “Os irmãos Freitas” de Sérgio Machado e Walter Salles (2019). No cinema, fez participações em “Ó Pai, Ó” (2007), dirigido por Monique Gardenberg e “Os homens são de Marte… E é para lá que eu vou” (2014), direção de Marcus Baldini, entre outros.

Live solidária com Juraildes da Cruz



No dia 25, às 19h, o cantor e compositor Juraildes da Cruz realizará uma Live solidária nacional pelo YouTube, para a Casa da União da 7ª Região, aqui do Acre. O show contará com a participação especial de seu filho e parceiro João Pedro; e dos amigos músicos Marcos Lessa, Xangai, Laura Cândida e Joaquim Carvalho. Vamos prestigiar!

Sérgio Souto setentou



O músico Sérgio Souto, com o auxílio de sua esposa Socorro Rodrigues, encontrou uma forma bem-humorada de comemorar os seus 70 anos, amenizando as saudades dos amigos, no sábado passado, 12. Montou uma espécie de Drive-Thru na área da sua casa e entregou cervejas aos amigos que passaram lá na frente fazendo o ‘buzinaço’, nova forma de celebrar aniversário durante a pandemia.

Lançamento de livro foi adiado



De passagem pela sede do Fluminense comemorando o título da Taça Rio, o jornalista Michelangelo Botto – ao lado do busto do grande tricolor, cronista e escritor, Nélson Rodrigues – informa aos amigos acreanos que, devido a pandemia, o livro que lançaria em 2020 vai ficar para o próximo ano. Para quem não sabe, Botto, está escrevendo um livro sobre parte de sua história por quase três décadas na imprensa acreana. Muitas coisas inéditas, inclusive dos bastidores do meio, serão reveladas. Promete!

Mais um ano de vida



Com uma celebração discreta, em família, o professor universitário Esterferson Rocha comemorou mais um ano de vida no dia 11. Parabéns!

B-Day



A queridíssima empresária Zayra Ayache é a aniversariante ilustre de hoje, 12. Para ela, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade. Merece muito!

Níver da Vanusa



Em família, a advogada Vanusa Rodrigues celebrou seu aniversário, no sábado, 11. Muito querida pelos amigos, passou o dia recebendo mensagens e homenagens.

Café da manhã



Ela é unanimidade! Muito querida pelos amigos, a empresária Socorro Jorge ganhou logo cedo um bolo e uma cesta de café da manhã enviados pelos colunistas sociais da cidade. À noite, participou de uma divertida Live com o grupo, ocasião em que anunciou uma de suas famosas degustações. Desta vez, no sistema Delivery. Vem novidade do Point do Pato por aí!

Consultoria



O consultor de misses e instrutor de passarela Paolo Camargo foi convidado recentemente pela empresária paraense Cleide Ornela, diretora do Projeto New Trend Academy, para ministrar aulas de passarela com técnicas direcionadas a Misses, Misters e Modelos. Os conteúdos serão ministrados por ele numa única plataforma OnLine, juntamente com outros especialistas de renome, professores e personalidades da área. Os alunos aprenderão técnicas de passarela, poses para fotos, consultoria de carreira, mídias sociais, moda, entre outros. Site: www.newtrendoficial.com.br

Parabéns!



A querida mineira Mariana Carquejeiro, que residiu em Rio Branco por longos anos, celebra hoje (12) seu aniversário em Uberaba-MG, entre familiares. Sua alegria e bom gosto fazem muita falta!

Homenagens



A aniversariante do dia 9 foi a procuradora do Estado Márcia Regina, que celebrou a data com familiares em casa, devido ao isolamento social. Passou o dia sendo homenageada pelos inúmeros amigos, nas redes sociais.

Aquele abraço



Um grande abraço de parabéns para a professora de ioga Helô Biasoli, que apagará velinhas nessa segunda-feira, 13, em Lisboa-Portugal, onde reside.

Mais um



Sempre bela, a ex modelo Luciana Alves festejou mais um ano de vida no sábado, 11, junto com familiares. Felicidades!

Coisa mais linda



Coisa mais linda são esses óculos da Ótica Moderna e a garota-propaganda Dudinha Dias, fotografada por Talita Maia. Para comprar seus óculos entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades! As fotos são de Talita Maia.

Dentinhos de bebês



Começaram os sintomas dos primeiros dentinhos? A Boiron tem a solução: o Camilia é um medicamento homeopático e foi formulado especificamente para isso. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912

Nativa SPA Matcha

O Boticário te convida para um ritual detox com Nativa SPA Matcha, a nova linha de cuidados para corpo e cabelos, que purifica e protege contra as toxinas do dia a dia. Mas como identificar que sua rotina de beleza precisa de um detox? A nossa pele e cabelos dão sinais, como fadiga, envelhecimento precoce, ressecamento e oleosidade. Alguns responsáveis por isso são os radicais livres, moléculas produzidas pelo organismo que, em excesso, podem danificar as células sadias do corpo.

Por isso, a nova linha de Nativa SPA conta com a combinação do óleo nutritivo de quinoa e extrato antioxidante de matcha – extraído das folhas mais altas da Camelia Sinensis, cultivadas à sombra para garantir maior concentração de clorofila e polifenóis – que promove elimina toxinas e impurezas do dia a dia.

Dois produtos diferenciados



Pela primeira vez a linha traz dois produtos diferenciados: Nativa SPA Máscara Facial e o Esfoliante Capilar Detox. A máscara facial purifica e renova a pele, com a combinação de argila verde, branca e extrato de matcha eliminando toxinas como resíduos, suor, oleosidade e poluição. Além disso, a máscara tem efeito antifadiga e protege dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce.

Já o esfoliante capilar é um passo importante para cuidar dos cabelos, garantindo a saúde do couro cabeludo. O produto é perfeito para quem tem fios oleosos, já que limpa a raiz de maneira profunda. A linha completa conta ainda com sabonete líquido esfoliante, loção hidratante corporal, body splash, shampoo, condicionador e esponja konjac.

O Boticário tem 300 produtos em promoção para renovar a rotina

O mês de julho chega com inúmeras oportunidades de expressar o amor por aquelas pessoas que sempre estão ao seu lado ou se fazer presente, mesmo estando distante. O Dia do Amigo, celebrado dia 20 de julho, pode ser esse momento. O Boticário preparou uma promoção com mais de 300 produtos de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e maquiagem com descontos de até 60%.

Entre os itens em promoção para brindar os amigos nessas datas tão especiais e ajudá-los a turbinarem a rotina de cuidados pessoais, está o kit Cuide-se Bem Nuvem, com hidratante corporal, body splash e hidratante para as mãos, por R$ 71,90 (38% de desconto); e o kit Nativa SPA Ameixa Negra, com hidratante corporal, sabonete líquido e hidratante para as mãos, que está R$ 88,90 (15% de desconto).

Botipromo

O combo da linha MEN, com shower gel 3 em 1 e hidratante corporal, sai por R$ 61,80 (11% de desconto) e é uma excelente opção para os amigos incluírem em seu grooming diário e ganharem tempo. Já as amigas, vão adorar o combo Nativa SPA Ameixa (R$ 52,80), com hidratante corporal e sabonete em barra, para seus momentos de autocuidado. Os combos Cuide-se Bem Nuvem (R$ 51,80) e Cuide-se Bem Deleite (R$ 51,80), com hidratante corporal e duo de sabonetes em barra, têm um mood mais fofo e impressionam sem muito esforço.

As promoções, válidas em lojas de todo o país, vão até o dia 19 de julho e os pedidos podem ser feitos com total segurança e conforto em quatro canais de venda. Além disso, caso seja a primeira experiência de compra em alguma das plataformas, utilizando o código BEMVINDO20, é possível obter um desconto de 20% em uma lista especial de produtos.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

