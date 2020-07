Acreano na semifinal de reality da Globo, aniversariantes e mais na coluna da Kelly Kley

Aqui você encontra o que acontece na sociedade e as melhores dicas. Já sabe qual estilo do seu corpo?

NÍVER

Abrindo a coluna com o aniversário da nutricionista Janayra Miriã Saldanha, minha sobrinha que hoje (15) completa 24 aninhos e irá comemorar em uma festa intimista com a família em Pernambuco onde reside devido a Pandemia. Parabéns, tia!

Registro

No domingo (12) o dia foi da carioca acreana Zayra Ayacha, que leva alegria por onde passa. A coluna registra o momento que a empresária foi presenteada pelo amigo, jornalista Luiz Theodoro. Parabéns queridona!

Mestre do Sabor



O Mestre do Sabor apresentado pela Globo às quintas chegou em sua semifinal e o acreano Júnior Marinho é um dos cinco semifinalistas. Passou a semifinal com o prato socarrat com arroz bomba e frango.

O reality gastronômico vai ao ar logo após a novela das 21h. Vamos passar toda energia positiva e torcer muito pelo acreano Júnior Marinho.

Domingo Espetacular

A atriz Carolina Ferraz estreou no domingo (12) como apresentadora do Programa Domingo Espetacular, na Record, e foi um sucesso!

GLAMOUR

Degustação na Pandemia



A empresária Socorro Jorge, do Point do Pato, realizou na segunda-feira (13) uma degustação delivery do lançamento do seu novo prato de filé de peixe na crosta da castanha, arroz com jambu e tucupi, farofa de aviú acompanhado de pastel de jerimum com recheio de pirarucu desfiado. Tudo uma deliciaaaaaaa!

Haus Carvalho

A empresária Haus Carvalho inaugurou no Park Shopping em Vilhena sua loja de calçado com muitas promoções.

Matcha

O Boticário realizou no dia 6 de julho uma live com a Monja Coen, pelo Instagram, que teve um momento de meditação guiada. Na ocasião, foram apresentados também os benefícios do Matcha, ingrediente da nova linha Nativa SPA.

A nova linha de Nativa SPA Matcha, para cabelos e corpo, conta com a combinação do óleo nutritivo de quinoa e extrato antioxidante de matcha – extraído das folhas mais altas da Camelia Sinensis, cultivadas à sombra para garantir maior concentração de clorofila e polifenóis – que promove elimina toxinas e impurezas do dia a dia.

Luz



Dica: Tipo de corpo para acertar no look

Já aconteceu de você comprar uma roupa linda, mas na hora de vestir, não achar nada que combine com ela no seu closet? Pois então, isso ocorre quando – sem consultar quaisquer dicas de moda – compramos peças aleatórias e que muitas vezes, apesar de ser bonita, não é do seu estilo. Mas e quando nem você mesma sabe qual seu estilo?

É importante lembrar que nem todo mundo tem apenas um estilo, muitas pessoas tem mais de um. Mas primeiramente é preciso identificar qual o seu tipo de corpo, para que assim você invista em peças que caem bem ao shape natural.

Corpo Ampulha

Muito bem, essas são as categorias preestabelecidas. O corpo ampulheta é aquele famoso “corpão violão”, onde a cintura é mais fina que o quadril e os ombros. Nesse caso, os estilos que valorizam melhor são calças e saias leves, vestidos também são indicados.

Corpo Oval

Quem tem o corpo mais oval é recomendado que use looks monocromáticos e recortes mais lisos, pois tendem a alongar.

Corpo Retângular

Já para o retângulo, é indicado saias rodadas e calças pantalonas, de preferencia as de cintura alta, pois te deixarão mais curvilínea.

Corpo Triangular

Se o seu corpo for triangular, opte por decotes e tecidos que valorizem suas curvas. No caso do triangulo invertido, dê preferencia à blusas com decote V e saias estampadas.

De qualquer forma, lembre-se: isso são apenas dicas! Mas na verdade, você deve vestir aquilo que se sente bem e a vontade, independentemente do seu tipo de corpo.

