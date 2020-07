Acreano pode ser o vencedor da final do Mestre do Sabor na Globo, nesta quinta

Será na noite desta quinta-feira (23) a final do programa do programa Mestre do Sabor, da Rede Globo.

Na final, está o acreano chef Júnior Marinho, representando o estado de Goiás. O acreano, que se considera o menos experiente dos chefs finalistas, aproveitou a quarentena para se preparar para a disputa.

Júnior Marinho ao apostar na sua tradição e fazer um picadinho de filé-mignon, se destacou.

A transmissão será ao-vivo, a partir das 21h.

