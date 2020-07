Acreano que presenciou ‘ciclone bomba’ em Santa Catarina relata momento de terror

O acreano de coração e estudante de doutorado, Claudio Oliveira, de 29 anos, que mora em Santa Catarina há 2 anos, foi uma das pessoas que sentiu muito profundamente o terror de vivenciar de muito perto o ciclone que passou pela cidade de Florianópolis e tirou a vida de pelo menos 3 pessoas em todo o estado, na noite desta terça-feira (1).

Claudio fotografou o céu 5 minutos antes de o ciclone chegar à região, quando pensava que aquilo se tratava de uma chuva forte, apenas. “Eu pensei que seria uma forte chuva com vento. 5 minutos depois que tirei a foto, o episódio começou. Parecia que o mundo estava acabando”, relatou.

“Sensação apavorante e de medo, com as rajadas absurdas de vento, pessoas gritando para fechar as coisas, barulhos do rompimento de fios de energia. Eu estava trancado em casa, ouvindo o desespero das pessoas”, continuou.

O estudante disse ainda que não conseguiu dormir durante a noite, por conta da ventania.

“Pavor. É indescritível tudo o que senti. Eu só pude ter a real noção de tudo o que aconteceu depois que o vento cessou e fui olhar as fotos e vídeos na internet e nos noticiários. A casa do meu vizinho, que fica em cima da minha, foi destelhada”, destacou.

Os estragos causados na região são inúmeros. Em Santa Catarina, pelo menos 150 pessoas ficaram desalojadas.

