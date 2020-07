Acreanos fazem composição sobre o que será valorizado no pós-pandemia; assista

A música, a arte e a poesia são as possibilidades mais importantes de salvação neste momento de pandemia que enfrentamos, de distanciamento social e necessidade de mais afeto. Resgatando todas estas questões, a composição dos acreanos Bruno Damasceno, Edy Bastos e Paulo Dourado, cantada pela talentosa Lara Pontes, conquistou as redes sociais nesta semana.

“Somos um” é a canção que resgata o que será possível vivenciar no pós pandemia.

“O abraço vai ter mais valor, o beijo outro sabor. Ganância não é importante, viu?! Quando tudo isso acabar e o sol começar a brilhar. […] Acho que a gente aprendeu, o todo é muito maior”, diz um trecho.

A gravação contou com a participação dos músicos Geraldinho, no violão, e Abimael Rufino, no sax. A edição é de Athus Oliveira.

