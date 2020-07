Acusado de homicídio, conselheiro do B13 é preso pela Polícia Civil em Rio Branco

No dia do crime, a polícia informou que a vítima foi atingida por cerca de 8 disparos de pistola

Após uma investigação minuciosa, agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil prenderam, na manhã desta quinta-feira (16), Antônio Railan Mendonça Ferreira, de 23 anos.

De acordo com a polícia, Antônio teria matado um homem em dezembro do ano passado. Além disso, o acusado seria conselheiro da facção Bonde dos 13 na região do Bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os policiais civis estavam realizando diligência no Belo Jardim, quando acabaram avistando Antônio caminhando por uma das ruas do bairro. Rapidamente os agentes realizaram a abordagem e conseguiram realizar a prisão do acusado.

Antônio Railan estaria envolvido no assassinato de Carlos Alberto Silva, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019, na Rua Panamá, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

No dia do crime, a polícia informou que a vítima foi atingida por cerca de 8 disparos de pistola 380mm em várias partes do corpo. Carlos Alberto não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

