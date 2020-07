O menino Gabriel Picon, de 13 anos, que foi diagnosticado com leucemia, morreu nesta quarta-feira (7), horas antes de uma carreata que seria feita em sua homenagem, pela passagem de seu aniversário.

Ele fazia tratamento no Hospital do Câncer de Porto Velho. A família se mudou para o estado, no intuito de diminuir as despesas e realizar o tratamento do garoto.

Diversas campanhas foram realizadas nas redes sociais.

Quando receberam a notícia de que as sessões de quimioterapia não estavam sendo positivas, a família acatou a decisão do garoto de morrer em casa. Ele acompanharia de lá a carreata realizada pelos amigos, mas não teve tempo para isso.

Ele passou mal e foi levado às pressas ao hospital, onde morreu em seguida.

“Gabriel foi um lutador, mesmo com apenas 13 anos de idade. A dor é enorme, mas acreditamos que a vontade de Deus é perfeita. Não tenho palavras para agradecer aos nossos amigos que foram nossa fortaleza nesses meses tão difíceis. Só agradeço à Deus por esses 14 anos maravilhosos que o Gabriel passou conosco”, escreveu o pai dele.

