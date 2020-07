Adolescente sofre surto, se esconde em bueiro e é resgatada por bombeiros no Acre

Jovem foi achada escondida dentro de um bueiro do bairro São José, em Cruzeiro do Sul. Adolescente não ser feriu

Uma adolescente de 17 anos precisou da ajuda dos bombeiros para sair de um bueiro, na tarde desta quarta-feira (8). A família informou para os bombeiros que a jovem toma remédios controlados e teve um surto.

O caso ocorreu no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A adolescente não se feriu, mas foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Juruá.

Ao G1, o cabo Madson Huilber explicou que a jovem falou para a mãe que iria descansar após o almoço e sumiu. Após alguns instantes, a mulher sentiu falta da filha e pediu ajuda os vizinhos.

Os familiares falaram também que a jovem teve um surto após a troca de um dos medicamentos pelo médico.

“Começaram a procurar e um morador das proximidades e percebeu que ela estava dentro de bueiro em frente de casa. Foi aí que acionaram os bombeiros para retirará-la do bueiro. Ela entrou no bueiro”, acrescentou.

Huilber complementou que a jovem estava lúcida e colaborou com o resgate. Porém, em alguns momentos ela falava frases desconexas.

“Usava palavras como ‘vão me matar’, vão matar vocês também’, mas contribuiu, fizemos subir em cima de uma maca e puxada. Acionamos o Samu e foi levada para o hospital do Juruá. Não tinha ferimento, mas apresentou uma falta de ar devido ter ficado um certo tempo dentro de um ambiente fechado”, concluiu.

