Advocacia-Geral da União abre vagas de estágio para Acre; veja como se inscrever!

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou o edital de processo seletivo para vagas de estágio, destinadas aos estudantes dos ensinos médio regular, técnico e superior de diversas áreas. De acordo com o edital, os interessados devem ter disponibilidade de estágio por no mínimo seis meses; ter idade mínima de 16 anos quando do início do estágio; e ter matrícula e frequência na instituição de ensino, e disponibilidade de estagiar 4 ou 6 horas diárias

Podem se inscrever os alunos dos cursos de administração; arquitetura; ciências contábeis; cinema; comunicação social; direito; engenharia civil; ciência da computação, tecnologia em sistemas para internet, engenharia da computação, tecnologia em análise e desenvolvimento em sistema, tecnologia da informação e informática.

Além do Acre, as vagas estão localizadas nos estados do Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

Os interessados em participar do processo seletivo simplificado na AGU e concorrer a uma das vagas de estágio deve efetuar a inscrição até o dia 1º de agosto no site oficial de recrutamento: https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/agu-simplificado2020.

