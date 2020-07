Advogado baleado no pé por deputado federal é operado no Hospital de Base

O quadro de saúde do defensor é estável. Disparo foi efetuado na madrugada desta quinta (02/07)

O advogado atingido por um disparo efetuado pelo deputado estadual pelo Alexandre Knoploch (PSL-RJ) foi operado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). O quadro de saúde do defensor é estável.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2/7) em frente a um bar que funcionava clandestinamente durante a pandemia. Knoploch alegou ter agido em legítima defesa e também diz ter sido dele a iniciativa de procurar as forças policiais para registrar o caso.

PUBLICIDADE

Ao Metrópoles, a assessoria do parlamentar afirmou que ele teria sido vítima de uma “agressão covarde” quando deixava o local onde estava em Brasília e que atirou para “paralisar seu agressor”, que teria desferido socos contra ele e o derrubado no chão. A informação foi revelada pelo jornal O Dia e confirmada pelo Metrópoles.

Ainda de acordo com Knoploch, o advogado o teria confundido com outra pessoa. “O deputado pediu, por conta própria, ainda, que além do exame de corpo delito, fossem feitos os exames toxicológico e de alcoolemia, comprovando que ele não havia ingerido bebida alcoólica. E esclareceu que possui porte de arma”, escreveu a assessoria.

Segundo apurou o Metrópoles, a namorada da vítima teria dito que caminhava com o parceiro em uma quadra quando eles teriam visto um homem agredindo uma mulher e agiram para defendê-la. Na briga, o advogado teria sido baleado – depois, o deputado se apresentou à delegacia dando sua versão. A documentação da arma estaria em dia mas há contradições sobre o local da ocorrência, que teria sido, na verdade, um bar clandestino na Asa Sul.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários