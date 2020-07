Agente acusado de entrar com drogas em presídio diz que foi preso injustamente

O policial penal Adalicio de Almeida Silva, acusado de levar drogas para dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, procurou a reportagem do ContilNet neste sábado (11), com um entendimento do Ministério Público do Acre (MPAC) de que é inocente no caso.

Adalicio foi preso em 2018, mas no documento apresentado por ele, o MPAC defende que não havia a existência de prova da materialidade delitiva.

O órgão também pediu o arquivamento do caso, como também mostra a decisão tomada pelo promotor Marcos Antônio Galina.

“O MP entendeu que não houve provas e nem a polícia e nem o Iapen apresentaram nada. Sendo assim, ficou determinado o arquivamento do inquérito policial. Não chegando nem a gerar processo”, disse o agente, ao afirmar que é inocente.

Adalicio disse ainda que o Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) escondeu o a decisão.

“Essa decisão foi em 15 de maio de 2018, trinta dias após a prisão, porém o Iapen escondeu”, finalizou.

Nesta sexta-feira, a direção do Iapen, frente a analise do caso, optou ainda por converter a penalidade de suspensão, em multa no valor de 50% por dia de remuneração, devendo o agora Policial Penal permanecer trabalhando.

