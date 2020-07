Águia sobrevoa praia segurando tubarão em suas garras; assista

Caso aconteceu em uma praia da Carolina do Sul; vídeo do episódio viralizou intrigou internautas

Os banhistas que estavam na praia de Myrtle Beach, na Carolina do Sul ( EUA ) presenciaram uma cena bizarra no dia 22 de junho. Isso porque uma águia sobrevoou o local segurando o que parecia ser um tubarão de pequeno porte. Uma turista identificada como Ashley White registrou o momento da janela do apartamento em que estava.

No vídeo, é possível ver a águia sobrevoando a praia segurando um animal que seria um tubarão que aparentava estar morto. Entretanto, no final do vídeo, a presa começa a se mexer enquanto está presa nas garras do pássaro.

PUBLICIDADE

Eagle captures a baby shark in Florida

⠀⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/yxZ7dTXkfg — Karen C Richardson (@KarenCRichardso) July 1, 2020

O vídeo viralizou e intrigou os internautas. Alguns começaram a questionar se o animal que a águia estava transportando era, de fato, um tubarão, sugerindo que poderia ser um peixe de médio porte ou até um filhote.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários