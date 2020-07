Partidos que 'rezam' na cartilha do governador estão se unificando em torno do nome de Socorro

Jogo de Xadrez

Como a coluna adiantou, há um forte movimento em torno de uma unificação da pré-candidatura dos partidos que rezam na cartilha do Palácio Rio Branco. Ontem, o governador se reuniu com os caciques do Progressistas no Acre, e não descartou alianças, mas, não abre mão do nome de Socorro Neri na cabeça de chapa.

PUBLICIDADE

Recrutado

A missão dos deputados José Bestene, Gerlen Diniz, Nicolau Junior é de convencer Tião Bocalom a recuar e compor como vice. O assunto não é consenso entre a executiva do Progressistas, mas, parece ter sido a receita dada pelo governador para uma composição sem fissuras.

Pressão

Pelo que a coluna apurou, o governador foi durante os três primeiros dias da semana bastante assediado por lideranças políticas para repensar a composição de chapa visando as eleições deste ano.

Puxão de orelha

Depois que o governador endureceu o discurso, a verdade é que algumas lideranças repensaram o termo “goela abaixo” e resolveram buscar diálogo com o chefe do Palácio Rio Branco, chamado apenas para pagar a conta.

Diferença dos outros anos

A diferença de dialogar com o governador Gladson Cameli este ano é simples. Primeiro ele não é pré-candidato, segundo é a autoridade maior, quem comanda o jogo político, quem dá as cartas.

Esqueceram

Alguns aliados esqueceram desse detalhe e resolveram montar suas chapas individualmente levando apenas a conta para o governador pagar. Ele tem toda razão de colocar o pé na parede, decidir por quem deseja apoiar e chamar quem quiser participar do jogo.

Agenda

Depois de entregar 110 novos ônibus para educação do Estado, Cameli pega a estrada nesta quinta-feira e faz parceria para recuperação de ramais com a prefeitura de Tarauacá. Na sexta, ele inaugura o Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul. Na agenda também consta atos do IMAC.

Fiscalizando

O secretário Israel Milani fiscaliza de perto a execução de obras em ramais na zona rural de Xapuri. No ramal do Mucambo, o estado executa R$ 1,2 milhão através da SEMA. A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) anunciou empenho de R$ 2 milhões para região, para estradas vicinais.

Em Senador Guiomard

O prefeito André Maia não perde uma oportunidade para tentar denegrir a imagem de Gilson da Funerária. A última notícia plantada dava conta de um processo de improbidade administrativa contra o gestor. Maia tentou fechar a única funerária da cidade, que é propriedade do vereador Gilson.

Bujari

O prefeito Romualdo sofreu um revés em sua pré-candidatura ao ser condenado a devolver recursos pelo Tribunal de Contas do Estado. A notícia viralizou pelas redes sociais.

Quem imaginaria

A BR 364 oferece após um rigoroso inverno, trafegabilidade com segurança e conforto. Pra quem esteve a beira do fechamento, essa é uma vitória pouco explorada pelo executivo. Empresas estão no trecho trabalhando em poucos pontos que exigem intervenção.

Fiscalização

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), tem sido um fiscal bem atuante das obras da 364. Toda vez que vai a Cruzeiro do Sul, não perde uma oportunidade de fazer registros da situação da rodovia federal.

Fogo amigo

A partir de uma postagem no facebook de um diretor nomeado pelo Palácio Rio Branco, se acirrou a crise entre o setor comercial, produtivo e o estado. Tem cargos comissionados ganhando para complicar a vida do governo. E ganhando bem.

Lixo na rede

Impressiona como muita gente torceu para o presidente Jair Bolsonaro estar contaminado pela Covid-19, o que acabou se confirmando. Antes de ser presidente do país, político, o que quer que seja, Bolsonaro é um ser humano. Tem muito lixo na rede.

Firme no jogo

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) surpreendeu muitos que acreditavam que ela baixaria a cabeça e não chancelaria a pré-candidatura do partido. Além de se manter firme trouxe para o jogo o presidente do partido, senador Ciro Nogueira.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários