Alok e Romana Novais anunciam nova gravidez

Apenas seis meses após o nascimento de Ravi, o casal Alok e Romana Novais anunciam que esperam mais um filho. Segundo eles, a tendência é que a chegada da próxima criança seja no mesmo dia do primogênito.

“Ravizinho foi promovido a irmão mais velho. Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade”, disse a médica.

Também pelas redes sociais, o DJ Alok brincou sobre a situação. “Esse é o resultado da nossa quarentena”, disse. “Foi feito [o bebê] no dia da live. A energia da live perdurou a noite inteira. E essa luz vai permanecer pelo resto de nossas vidas”, pontuou.

Muitos famosos deram os parabéns ao casal. Dentre eles Thiago Nigro, Gabriela Prioli, Bruno gagliasso, Mariana Rios e Barbara Evans.

Por ter nascido no dia 10 de janeiro, Ravi tem o signo astrológico de Capricórnio, garantindo o desejo de Alok, que gostaria que o filho não fosse de Aquário. “Ele não quer que seja aquariano, detalhe: é o meu signo”, afirmou Romana anteriormente.

