Alunos da Ufac emitem nota repudiando postura de médico acreano; entenda

Após as acusações polêmicas envolvendo o médico acreano Gustavo Musial, sobre um suposto exercício ilegal de profissão, quando o médico teria usado suas redes sociais para indicar receitas aos internautas, acadêmicos de Nutrição da Universidade Federal do Acre (Ufac) lançaram uma nota repudiando o uso de práticas exclusivas da profissão por pessoas que não pertencem à ela.

Ao postar orientações sobre alimentação nos stories do seu perfil do Instagram e receber inúmeras críticas, Gustavo declarou que “diploma é muleta para profissional fraco”.

“Quem é bom não precisa desse falso argumento de autoridade”, postou.

Um nutricionista conhecido em Rio Branco comentou o caso, se referindo a Gustavo: “Uma pós em nutrologia não o torna nutrólogo. Pare de passar vergonha”.

Confira a nota dos acadêmicos de nutrição.

Os graduandos do curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre (UFAC) sabedores da relevância da profissão de Nutricionista para com a população, vem por meio desta nota tornar público o repúdio por atos de criação e disseminação de conteúdos com práticas que sejam únicas e exclusivas das atividades laborais do Nutricionista.

Conforme o disposto no artigo 3º, incisos VII e VIII da Lei nº 8.234/91, são atividades privativas do nutricionista: A assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética, bem como a assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.

Em 2018, conforme dados colhidos pelo Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região, 28% das denúncias recebidas foram voltadas ao exercício ilegal da profissão. Já em 2019, até o mês de Julho, corresponderam a 61% das denúncias.

Deste modo, torna-se necessário que todos os profissionais da área, assim como a sociedade, busquem denunciar tais práticas ilegais em prol da consciência e ética profissional.

Reforçamos ainda nosso total apoio aos profissionais que produzem conteúdos com a finalidade de promover saúde para a população, respeitando os limites de cada área, fortalecendo a importância do tratamento interdisciplinar e obstando publicidade que se apropria e deprecia graduações de terceiros.

