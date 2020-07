Amor, trabalho e dinheiro: veja o que esperar desta quarta de acordo com seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Você pode se convencer de que tem um amor em suas mãos, se achar que é isso é verdade o acabará atraindo. Está em um ótimo momento, pagou as contas e tem dinheiro no banco, é um dos poucos sortudos que terá tudo e um pouco mais. No trabalho, está preparado para enfrentar um desafio extraordinário. Na saúde seus objetivos e suas palavras não se tornam nada se você não conseguir iniciar seus desejos. Números da sorte: 17 – 54 – 44 – 28

Touro (21/04 – 20/05)

No amor, pode ficar tranquilo porque as coisas com a pessoa que gosta vão mudar para melhor. É o início de algo que vem sonhando. O dinheiro poderá ser mais uma fonte de alegria para o dia; você o usará para se dar um capricho. Acredite mais em si mesmo para finalizar um projeto que é necessário. Seu estado físico será melhor que o emocional, lembre-se de trabalhar também a sua mente. Números da sorte: 30 – 11 – 22 – 9

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Se quiser iniciar um relacionamento com a pessoa pela qual está apaixonado, deve abrir seu coração e falar abertamente. Mostre-se como você é desde o início. No campo profissional as coisas estão indo bem. Pode aceitar novos desafios para mostrar suas habilidades. Com seu dinheiro continue como vem fazendo. Nada de gastar em coisas supérfluas. Para o seu bem-estar, sempre é bom praticar um pouco de meditação. Números da sorte: 2 – 13 – 25 – 36

Câncer (21/06 – 22/07)

A pessoa que ama lhe dará uma boa chance para você expressar o verdadeiro sentimento que sente por ela. Pensar nas futuras férias pode fazer com que trabalhe com mais dedicação

e feliz. Poderá surgir uma boa oportunidade para crescer profissional e economicamente, não a desperdice. Se quiser descansar sem nada ou ninguém para incomodá-lo, procure um lugar onde possa apenas escutar a sua respiração. Números da sorte: 5 – 16 – 58 – 35

Leão (23/07 – 22/08)

O amor por uma certa pessoa não o deixa dormir. A Lua lhe dará coragem suficiente para falar com ela. O dinheiro neste momento pode ser um mecanismo para superar algumas deficiências internas, mas que não as resolverá. Pensar nos trabalhos que você tem pendente permitirá encontrar o oásis de paz que tanto precisa. O principal objetivo para a sua saúde hoje é cuidar dos alimentos que ingere. Evite as frituras. Números da sorte: 28 – 15 – 34 – 9

Virgem (23/08- 22/09)

Tem uma pessoa que o ama muito, mas você não está disposto a entregar seu coração rapidamente, quer conhecer melhor essa pessoa. As estrelas lhe darão muita motivação neste dia, será capaz de terminar todas as tarefas no prazo sem nenhum esforço. Está prevista uma melhora nas suas finanças a curto prazo. A sua saúde é algo que deve levar mais a sério para enfrentar qualquer desafio e manter o corpo em forma. Números da sorte: 56 – 7 – 47 – 14

Libra (23/09 – 22/10)

Seus bons sentimentos no nível sentimental terão uma razão de ser em uma pessoa muito especial para você. Com a sua economia é uma questão de tempo para que tudo volte à normalidade, por enquanto, evite fazer determinadas compras on-line. No trabalho ocorrerão algumas mudanças, deve estar atento para se adaptar rapidamente. Para acordar sempre ativo, trate de descansar o suficiente e se alimente bem. Números da sorte: 51 – 37 – 49 – 13

Escorpião (23/10 – 21/11)

Se está gostando de alguém, não se afobe tanto. Controle-se e deixe o tempo mostrar o caminho a seguir. Vai iniciar o dia com alguns projetos que deverá desenvolver. Nada que atrapalhe a jornada. Você conseguirá antes do tempo estipulado. O seu dinheiro estará seguro se puder se manter constante em suas despesas essenciais. Se está um pouco nervoso, medite em um canto colocando um mantra como música de fundo. Números da sorte: 27 – 52 – 20 – 39

Sagitário (22/11 – 21/12)

Descobrirá que o amor sempre esteve muito próximo de você, mas que não queria reconhecê-lo. Vá em frente e seja feliz. No campo financeiro, o dinheiro está aumentando em sua conta corrente e isso lhe proporciona uma relativa estabilidade pessoal. Hoje não lhe faltarão tarefas, mas sim o tempo necessário para terminar com todas. Não prometa nada e inicie logo essa dieta que vem adiando há algum tempo. Números da sorte: 38 – 12 – 41 – 28

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Em breve você estará vivendo uma bela aventura sentimental que será consolidada à medida que se desenvolvam os dias. Não há complicações no seu trabalho, mas é necessária uma atitude mais específica ao realizar uma nova tarefa. Existem boas perspectivas econômicas, mas lembre-se de tomar as medidas adequadas o tempo todo. Mantenha seu corpo em forma alimentando-se bem e fazendo exercícios. Números da sorte: 8 – 46 – 43 – 50

Aquário (21/01 – 19/02)

Essa amizade pode ser a fonte do amor especial que você tanto procura, vai começar a olhar essa pessoa com outros olhos. No plano laboral gosta do que faz e a partir de hoje vai entregar o melhor de si para atingir os objetivos. Isso será ótimo para o seu crescimento profissional e pessoal. Vai encontrar uma maneira engenhosa de ganhar um dinheiro extra. Recomeçar com suas rotinas físicas pode levá-lo à exaustão. Vá com calma. Números da sorte: 3 – 59 – 23 – 1

Peixes (20/02 – 20/03)

Você usará certos ingredientes que podem dar lugar a uma conexão ainda mais intensa com essa pessoa podendo iniciar algo mais sério. Se quiser terminar seu trabalho no tempo certo, deverá manter-se focado e não se distrair com conversas paralelas. Lembre-se, se você der o melhor de si sempre, receberá elogios e pode até receber uma promoção. Após a jornada tente relaxar tanto quanto possível para se sentir bem. Números da sorte: 26 – 31 – 53 – 45

