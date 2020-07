Ana Hickmann choca Rodrigo Faro com críticas sobre seus hábitos em casa

Ana Hickmann ficou chocada com uma revelação de Rodrigo Faro, durante vídeo para o seu canal no YouTube, e aproveitou para dar uma bronca no colega de emissora. Ele afirmou à comandante do Hoje em Dia, da Record, que passa os dias de meia e chinelo, além de usar apenas cuecas baratas.

“Mentira que você faz essa coisa ridícula. É brochante”, detonou a apresentadora. “Se meu marido [Alexandre Corrêa] aparece com meia e papete assim, eu mato”, acrescentou a famosa.

Rodrigo Faro ainda afirmou que tem meias com estampas de ovo frito, de marciano, de hambúrguer e de cocô. “Por que homem faz isso?”, questionou Ana Hickmann, visivelmente inconformada. “Pelo conforto“, rebateu o apresentador.

Sobre envio de nudes, o famoso declarou: “Ainda que eu quisesse mandar nudes, não tenho umas cuecas legais para mostrar. Eu só tenho aquelas cuecas que a gente compra em supermercado”.

O comunicador completou garantindo que compra pacotes de cueca “leve três por R$10”. “Eu não acredito em você”, respondeu a contratada da Record.

No vídeo, Faro também disse que perdeu a virgindade com 17 anos e que sua “crush famosa” é a atriz Heather Graham. Já Hickmann afirmou que seu “crush famoso” é o ator Momoa, que vive Aquaman no universo cinematográfico da DC Comics.

