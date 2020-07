Angela Ro Ro termina namoro e faz desabafo: ‘Fui traída e usada’

Angela Ro Ro, 70 anos, revelou na tarde de hoje que não está mais namorando a produtora cultural Veronica Menezes, 40 anos. Em um desabafo feito pelo seu Instagram, ela se disse “usada e traída” pela ex.

“Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto”, escreveu a cantora, que não citou nomes.

Ela terminou o texto com a seguinte frase: “O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão”. Na legenda da postagem, ainda ironizou: “Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei”, escreveu.

Pouco depois, em outra postagem, a cantora fez uma brincadeira: publicou uma imagem onde se lê: “Estado civil: evitando problemas”.

O namoro de Angela e Verônica foi tornado público em abril deste ano. Na ocasião, a artista contou que passava a quarentena ao lado da produtora em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

“O amor que me fortalece! Te amo, minha linda! O boneco da Velha aqui agradece à vida, além de tudo ter caminhado toda a ladeira desde lá de baixo com minha amada até o Mirante de Saquarema numa boa. Oba! Saúde a todos vocês!”, afirmou na legenda da foto, em que apareceu ao lado de Verônica.

Em entrevista ao jornal Extra na época da revelação do romance, Angela disse que a ex-namorada, com quem estava há pouco mais de um ano, “é a pessoa que eu mais amei, junto com a mamãe”.

“É o maior amor da minha vida. Não consigo comparar as experiências que eu tive numa vida inteira, mas é, latentemente, é a coisa mais forte que eu senti na minha vida e a mulher mais companheira”, afirma.

