Angélica dá adeus a geladeira e anuncia data de seu retorno à TV

Após dois anos na geladeira, a apresentadora Angélica anunciou, oficialmente, seu retorno às telinhas.

A loira confirmou que seu novo programa, o Simples Assim, tem estreia prevista para outubro e contará com a direção de Geninho Simonetti, que já a dirigiu no Estrelas e também atuou no Caldeirão do Huck.

PUBLICIDADE

O projeto iria originalmente estrear em abril, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. Angélica perdeu seu contrato fixo com a Rede Globo em junho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários