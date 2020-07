Anitta rebola na cama com Gui Araújo ao som de novo hit

Nos vídeos, Anitta tentou ensinar o namorado, com direito a câmera lenta, os movimentos da dança do clipe

Nesta sexta-feira (10), Anitta compartilhou em seu perfil no Instagram um momento de intimidade com o namorado, Gui Araújo. No vídeo, publicado no Stories, a cantora aparece dançando sua nova música, Tócame, ao lado do amado.

Foto: reprodução

Nos vídeos, Anitta tentou ensinar o namorado, com direito a câmera lenta, os movimentos da dança do clipe. Mesmo deitada na cama, a cantora caprichou no rebolado e o influenciador não conseguiu acompanhar o ritmo, e arrancou risos da namorada.

O novo hit, em parceria com o duo portorriquenho de reggaeton Arcangel & De La Ghetto, foi lançado na quinta-feira (9).

