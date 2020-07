Antes de muito sexo em 365, da Netflix, galã já ficava nu em atração de TV

E Michele Morrone não é um ator novato no mercado, seu currículo conta com nove programas de TV entre séries e novelas, mais oito filmes, sendo dois deles já prontos para serem lançados nos próximos meses

Um fato curioso sobre Michele Morrone de 365 DNI, da Netflix, é que o trabalho que antecedeu este filme serviu como esquenta para as cenas picantes com a atriz Anna-Maria Sieklucka. Em Sereia, produção do canal italiano RAI, o ator interpretou um tritão que viveu completamente peladão do inicio ao fim da temporada

O ator italiano Michele Morrone, de 29 anos, é só alegria com a enorme repercussão por seu desempenho em 365 DNI, lançado recentemente no catálogo da Netflix. Em poucas horas o filme passou a figurar entre os destaques do streaming e vem sendo rotulado como o sucessor de 50 Tons de Cinza.

Já Michele Morrone, apontado como o “novo Christian Grey”, conquistou uma legião de fãs no Brasil e seu Instagram atingiu a marca de 2,4 MILHÕES de seguidores. Um fato curioso é que o trabalho que antecedeu sua atuação no polêmico filme serviu como esquenta para as cenas picantes com a atriz Anna-Maria Sieklucka.

Em Sereia, série produzida pelo canal italiano RAI, Michele interpretou um tritão (masculino de sereia). Ares, seu personagem, era o último tritão do mediterrâneo e tinha como missão salvar a sua espécie. E não é que o mocinho viveu completamente peladão do inicio ao fim da temporada?

O jovem deixa as profundezas do mar para ir vingar a extinção das sereias. A partir dai, sua amada e toda a família também vão para terra firme e dá-se, então, o início de uma verdadeira guerra entre humanos e sereias.

Michele Morrone em cena da série Sereia, da Itália (Reprodução: RAI)

Ainda sobre Sereia, Ares surge no quarto episódio e brinda o público com vários takes de bumbum de fora e a parte frontal coberta por algas e flores encontradas pela areia.

Entre mergulhos no mar mostrando seu corpo completamente nu e banhos calientes que enlouqueceram outros personagens da série, os roteiristas fecharam o último episódio com Ares mostrando tudo o que podia e mais um pouco. Ousados, não?

Ares em Sereia (Reprodução: RAI)

E Michele Morrone não é um ator novato no mercado, seu currículo conta com nove programas de TV entre séries e novelas, mais oito filmes, sendo dois deles já prontos para serem lançados nos próximos meses.

Embora outros tantos trabalhos, foi com Sereia que a popularidade de Michele Morrone cresceu na Itália e ele passou a ser considerado um dos galãs mais promissores da atualidade. Sereia (Divulgação: RAI) E para a alegria dos brasileiros encantados com os atributos do ator, a notícia boa é que ele tem trabalho realizado no Brasil. Filmado em 2019, o filme Duetto teve as gravações por aqui e na Itália, com atores dos dois países. O time nacional conta com nomes de Marieta Severo, Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi, Gabriel Leone e Maeve Jinkings.

Michele Morrone estreou na TV em 2013, em uma produção pequena chamada Come um Dolphin 2. Sobre a continuidade de 365 DNI, já está confirmada, mas para inicio de gravação depois do fim da pandemia, é claro.

