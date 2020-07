Ao contrário da Aleac, vereadores de Rio Branco decidem por não adotar recesso

Na casa, as sessões ocorrem às terças e quintas, a partir das 9h, pelo canal no Youtube

O presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Morais (PSB), informou nesta segunda-feira (20) que os vereadores de Rio Branco não vão adotar recesso parlamentar.

Ao contrário do que fizeram os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por decisão unânime, os parlamentares decidiram seguir com as sessões remotas.

Na casa, as sessões ocorrem às terças e quintas, a partir das 9h, pelo Youtube.

