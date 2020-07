A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) nomeou na manhã desta quinta-feira (9) Petronio Aparecido Chaves Antunes para exercer o cargo de Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE). A nomeação saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O órgão do governo estava sem comandante desde a última terça-feira (7), quando Ronan Fonseca foi desligado do cargo, oficialmente.

Antunes é o terceiro diretor do Deracre nomeado por Cameli em menos de dois anos de gestão.

