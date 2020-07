Após furto e morte da mãe, gari ganha moto nova e vaquinha arrecada quase R$ 50 mil em 24h

A história do gari André Araújo Leandro Pereira, que teve a moto furtada no mesmo dia em que a mãe morreu, ganhou projeção nacional. E a maré virou para ele. A vaquinha online organizada pelo site Razões para Acreditar arrecadou quase R$ 50 mil em 24 horas. Além disso, ele ainda ganhou uma moto nova e recebeu várias propostas de emprego.

O morador de Santa Luzia, na Grande BH, afirma já tem planos para o dinheiro e agradece toda a solidariedade. “Esse dinheiro vai ser bom demais. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus. Depois a todo mundo que me ajudou e está ajudando. Vou quitar meu apartamento, pagar as pensões que devo e vou ajudar também. Doar umas cestas”, planeja André.

O gari conta também que acabou de ganhar, de um empresário, uma moto Honda 2017. “Fiquei tão feliz. Não estou nem acreditando. Agora posso voltar para o meu trabalho de entregador. Vou honrar com meus compromissos, trabalhar e pagar as contas”, comemora.

As boas notícias não param de chegar. “Estou recebendo muitas propostas de emprego, mas ainda não acertei nada, mas posso contar que vou conseguir arrumar a minha vida”, diz André.

Morte da mãe e moto furtada

A gravação em que André aparece emocionalmente abalado viralizou. A moto da marca Honda, modelo Titan, azul, de placa QPP-4994, foi furtada na avenida Raja Gabaglia, no bairro Gutierrez, em 7 de julho, mesmo dia do falecimento da mãe do homem. Ela morreu em decorrência de problemas no coração.

“Meu irmão me ligou e disse que minha mãe estava morrendo. Pedi para meu encarregado para sair mais cedo do trabalho e corri para o hospital. O estacionamento do hospital era caro, aí vi outras motos e parei ao lado. Eu tinha acabado de descobrir que minha mãe tinha morrido e desci. Quando eu cheguei lá embaixo a minha moto não tava mais lá. Fiz o boletim pelo 190 e fui embora para casa a pé”, conta André ao relembrar a situação.

