Após intenso tiroteio, Choque e Rotam fazem operação no bairro Papoco

Policiais das companhias Choque e da ROTAM realizaram uma mega operação no bairro Dom Giocondo, conhecido como Papoco, na noite de sábado (18),.

A ação policial ocorreu um dia após, moradores da região relatarem um intenso tiroteio no local durante a noite da última sexta-feira (18). ““Foram muitos tiros, a gente ficou em pânico”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Pelo menos 20 policiais participaram da operação que teve como foco apreender armas, drogas e localizar foragidos da justiça e membros de facção criminosa.

Os policiais percorreram vários locais do Papoco e fizeram abordagens a suspeitos. Alguns imóveis abandonados, que seriam utilizados por criminosos como esconderijo e para guardar drogas foram vasculhados.

A operação durou cerca de duas horas. O tenente Campos, da Companhia Choque, disse que essa ação faz parte de um planejado de combater as ações criminosas. “Há cerca de 15 dias estamos realizando operações aqui na capital e no interior do estado. Nossa intenção é levar mais segurança para a população e combater a criminalidade”, disse o policial.

