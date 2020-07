Após perder parceria do Supermercado Araújo, time do AC fecha com empresa do Rio de Janeiro 

O presidente do Rio Branco, Valdemar Alencar, declarou na tarde desta quarta-feira (29) que após o time perder a parceria do Supermercado Araújo, devido a contratação do goleiro Bruno Fernandes, na última segunda-feira (27), o clube ganhou um novo parceiro. Trata-se da empresa de esporte do Estado do Rio de janeiro.

Sem entrar em valores, Alencar disse apenas que a empresa de gerenciamento de atletas pagará cerca de 50% a mais do que era pago pelo supermercado. “É superior. Só isso que posso falar”, enfatizou.

Veja a nota do clube

Anunciamos a nossa primeira parceria para esta retomada do futebol: a Neto Lima Sports, empresa de gerenciamento de atletas que está há 20 anos no mercado do futebol. A NLS está junto conosco e será uma de nossas patrocinadoras para este segundo semestre. Estamos confiantes de realizarmos um excelente trabalho em busca dos nossos objetivos ao fim da temporada. Mais novidades estão por vir. Fiquem ligados!

