Após retirar pré-candidatura, Solidariedade diz em nota que buscará alianças

Após retirar a pré-candidatura de Luziel Carvalho à prefeitura de Rio Branco, o Solidariedade publicou nesta segunda-feira (13) nota pública em que afirma que vai direcionar melhor as ações partidárias a fim de buscar alianças que visem o desenvolvimento do Acre.

De acordo com o presidente estadual da legenda, Isral Milani, o Solidariedade rompeu com Carvalho após críticas do advogado à conduta do vice-governador Major Rocha, que realizou reunião partidária no palácio de governo durante a crise envolvendo sua ida do PSDB ao PSL.

O partido é da base do governador Gladson Cameli e tem um secretário de estado, o próprio Milani, e cargos em comissão no governo. Leia a íntegra da nota:

NOTA PÚBLICA

“A Executiva Municipal do SOLIDARIEDADE do município de Rio Branco, considerando que uma das diretrizes básicas do partido é a cooperação e o diálogo como meio de captar demandas, entender necessidades e formular políticas viáveis para o aprimoramento da vida em sociedade;

Considerando que o Acre vive um momento crítico de pandemia e que o foco principal deve ser o de salvar vidas e buscar ações estratégicas de retomada do crescimento pós-pandemia;

Considerando que o momento é de união para o fortalecimento de políticas públicas a favor do bem comum;

Pensando em melhor direcionar as ações partidárias, facilitar o entendimento e buscar alianças que visem o desenvolvimento do estado do Acre;

Vem a público informar que por unanimidade a Executiva Municipal decidiu em reuniões realizadas sexta-feira (3) e sábado (4) retirar a pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco, do advogado Luziel Carvalho;

O Partido SOLIDARIEDADE continuará dialogando na busca de alianças que fomentem a distribuição de renda, a igualdade e a solidariedade, promovendo a inclusão, a dignidade, o respeito à diversidade humana, ecológica e a valorização da vida.

Rio Branco, 13 de Julho de 2020.

Edimilson Ripardo

Presidente da Executiva Municipal”

