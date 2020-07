Após reunião, Gladson pode voltar a proibir cultos e atividade religiosas no Acre

Comitê responsável pelo Pacto Acre sem Covid defende que as atividades religiosas sejam liberadas apenas na fase amarela

Membros do Comitê do Pacto Acre sem Covid se reuniram na noite desta quarta-feira (29), para deliberar sobre as atividades religiosa. Os membros defendem que os cultos religiosos possam ocorrer apenas na fase amarela. A decisão final caberá ao governador Gladson Cameli (Progressistas).

Segundo eles, os cultos religiosos exigem uma maior participação dos fiéis e por isso, só podem ser reabertos na fase amarela, e não na atual, que é a laranja.

A reunião contou com 12 membros, onde 10 optaram prelo fechamento e apenas dois para que se mantenha os cultos na atual situação, que foi liberado em decreto, com apenas 20% da capacidade.

