Após ser infectado pela Covid-19, cão é sacrificado nos EUA

Nos EUA, no estado da Carolina do Sul, um cão precisou ser sacrificado depois de ter testado positivo para o novo coronavírus no início deste mês, de cordo com o que anunciaram funcionários da Universidade Clemson. As informações são do portal iG.

O animal, um pastor mestiço de 8 ou 9 anos de idade, foi levado por um veterinário particular para ser testado, depois que um de seus proprietários foi confirmado como infectado pela Covid-19, segundo informou Boyd Parr, diretor da Clemson Livestock Poultry Health.

Exames confirmaram que o cão tinha o vírus em 9 de julho, segundo o comunicado. As descobertas também indicaram que o cão tinha uma condição crônica de saúde – o que levou à decisão de eutanásia.

O cão é o primeiro animal confirmado a ter o vírus na Carolina do Sul, de acordo com Parr. “Mas com base no conhecimento atual, continua a não haver evidências de que os animais de estimação tenham um papel significativo na disseminação do SARS-CoV-2 para as pessoas”, disse Parr.

“Continua sendo uma boa idéia restringir o contato com seus animais de estimação e outros animais”, acrescentou o médico. “Assim como você faz com outras pessoas, se você está infectado com Covid-19 para protegê-las da exposição ao vírus, conforme recomendado pelo CDC”.

Continua a não haver evidências de que os animais de estimação tenham um papel significativo na disseminação da Covid-19

