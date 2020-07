Após ser processada, Boca Rosa perde programa na Globo

A relação de Bianca Andrade, a Boca Rosa, com a Globo não está nada boa. Após a emissora mover um processo judicial contra a ela, a influencer virou “persona non grata”, perdeu programa que estava sendo desenvolvido e está proibida de participar das atrações do canal.

De acordo com o Notícias da TV, a Globo via em Boca Rosa a oportunidade de crescer na emissora e fazia planos para a blogueira, assim como aconteceu com sua rival de confinamento, Rafa Kalimann, que agora se prepara para começar a carreira como atriz.

Após a participação dela no BBB20, a emissora estaria planejando um programa no formato de entrevistas com momentos de game show para Boca Rosa comandar. Inicialmente, ele seria exibido no Globoplay com chance de migrar para televisão.

No entanto, após a emissora descobrir que ela estava entre o time de apresentadores do reality Soltos em Floripa, do Amazon Prime Video, e mover um processo por quebra de exclusividade, os planos para Boca Rosa “caíram por terra”.

Segundo a publicação, a atitude de Bianca foi vista como traição nos bastidores da Globo. Na visão dos diretores, a blogueira deu um passo mal-calculado ao trocar a oportunidade de ter um programa solo na emissora para assumir um reality onde pouco aparece, em um serviço de streaming que ainda cresce no país.

O programa ainda esteve envolto em algumas polêmicas desde sua estreia. Primeiro, cenas de sexo do reality foram parar em sites pornográficos. Além disso, a atração virou caso de justiça quando uma figurante afirmou ter sido enganada pela produção. Com isso, ter sua imagem associada ao reality poderia pegar mal para imagem de Bianca.

