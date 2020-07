Apresentador da SporTV, Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos

O apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues faleceu na tarde desta terça-feira (28/7). Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 e, mais recentemente, teve uma trombose venosa cerebral, que o obrigou a passar por uma intervenção cirúrgica.

No último boletim divulgado pelo Unimed-Rio, o hospital informou que ele havia passado por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana e seguia em coma induzido. Ele havia recebido o diagnóstico de Covid-19 na primeira quinzena de julho. Após sentir-se mal no último sábado (25), teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral (TVC) e não resistiu.

Rodrigo era um dos principais apresentadores do SporTV e eventual substituto de Felipe Andreoli no “Globo Esporte”, da TV Globo. Além da emissora carioca, trabalhou na TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo.

Além do esporte, RR, como era conhecido, atuou também na área cultural, em programas como Vitrine, da TV Cultura, 5 Discos, da Gazeta, e Cor de Rosa, do SBT. Ainda lançou livros: As Aventuras da Blitz, sobre a trajetória do grupo musical comandado por Evandro Mesquita, e London London, um guia para conhecer Londres de metrô.

O apresentador também era guitarrista da banda Soundtrackers, em que prestava homenagens a bandas e filmes da década de 1980.

