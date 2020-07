Apresentador surta ao vivo e diz que Thammy Miranda jamais terá pênis

Kleber Leite lançou ataques contra Thammy Miranda na última quarta-feira (29). Espécie de Ratinho dos anos 90, o apresentador da Rede Brasil disse que “Deus criou Adão e Eva e não criou Adão e Ivo”. Em meio aos comentários, o âncora disse que o filho de Gretchen “não teve um filho”, mas “pegou uma criança para criar”.

O discurso preconceituoso do jornalista foi feito após a polêmica envolvendo a Natura, que chamou Miranda para ser o garoto-propaganda da marca de cosméticos no Dia dos Pais. Em tom depreciativo, ele disse que Miranda jamais terá um pênis.

PUBLICIDADE

“Você acha que a Thammy… É ‘a Thammy’ ou ‘o Thammy’? Pra mim ela vai ser sempre ‘a Thammy’. Isso é uma opinião minha. Não adianta criar barba, fazer a ‘coisa’, por que lá [se referindo as partes íntimas] vai continuar do jeito que Deus fez. Não tem como mudar. Ou tem?”, questionou.

Leite destacou que a empresa perderá dinheiro com a escolha de Thammy Miranda para a data especial. “Muito me surpreende uma empresa como a Natura criar toda essa polêmica. Pessoal da Natural, da agência… Pessoal da agência, vai ter propaganda, só que uma parte dessa publicidade vai ser contra a Natura. Você não pensa que uma boa parte da população, quase a metade dos consumidos estão contra essa forma de colocação”, considerou.

“Deus criou Adão e Eva e não criou Adão e Ivo”, disparou. Em meio aos ataques, Kleber afirmou que “respeita todas as pessoas”, sejam “os homossexuais, as lésbicas e outros”. “Eu respeito, mas não concordo. Eu tenho direito de não concordar com a prática”, defendeu. Após a afirmação sobre “respeito”, o apresentadora criticou: “Acho que a Natura deu um tiro no pé, ofende a família brasileira”.

No final, o âncora causou: “[O] Thammy fez um vídeo: ‘Ah, eu tenho um filho’. Você tá criando um filho, você não teve um filho. Você pegou uma criança para criar. Ter um filho você pode ter como mulher, não como homem. Cada um tem a sua opinião, esta é a minha”.

Confira:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários