Aprovados em 25 concursos, professores revelam métodos eficazes de estudo

Já imaginou um time recheado de craques, mas sem um bom técnico para orientar sobre as estratégias vencedoras que devem ser seguidas dentro do campo? Então, para obter a tão sonhada aprovação em um concurso público não é diferente. Além de muita dedicação e foco, é necessário conhecer as táticas ideais para otimizar e aumentar a produtividade dos estudos. Pensando nisso, três consultores legislativos da Câmara dos Deputados, que foram aprovados em 25 concursos diferentes, lançaram o G3 Concursos, uma plataforma de mentoria on-line para ajudar de forma assertiva qualquer pessoa que almeje ingressar no serviço público.

Os sócios utilizaram como base para a criação do método as próprias experiências vivenciadas no tempo em que eram concurseiros e do período de atuação como mentores de diversas pessoas aprovadas em concursos públicos. O modelo mostra a forma correta de estudar para alcançar melhores notas de maneira mais rápida, além de otimizar o uso dos materiais preparatórios. O curso é direcionado a candidatos que pretendem disputar certames para diferentes carreiras, como bancária, policial, jurídica, legislativa, executiva, fiscal, entre outras. De acordo com a plataforma, o objetivo é fazer com que os alunos se preparem de maneira eficaz e competitiva, economizando tempo e, consequentemente, custos envolvidos na preparação.

“É possível conseguir uma aprovação em 180 dias ou até menos, tudo depende da eficiência do estudo, da utilização de técnicas corretas e da dedicação do aluno. A maioria dos candidatos, ao começar a estudar, compra materiais caros, faz matrículas em cursos presenciais, mas negligencia algo fundamental: a metodologia de estudo. Hoje em dia, ter acesso aos melhores materiais é muito fácil, mas saber a melhor forma de utilizá-los é o grande diferencial entre os candidatos aprovados e os que morrem na praia”

As aulas on-line contemplam 38 módulos que trazem diversas orientações, dicas e detalhamento de como se deve estudar para obter a aprovação, como a metodologia mais adequada e técnicas que ajudam a focar no que realmente importa para cada candidato. Os conteúdos podem ser acessados por streaming (não precisa realizar o download) durante um prazo de 12 meses. Entre os temas abordados, estão:

Otimização do tempo de estudo;

Processo de memorização;

Cronograma de estudos;

Hábitos de aprovado;

Cuidados com a mente;

Fontes de materiais para o estudo;

Como elaborar recursos com qualidade;

Técnicas para revisão do conteúdo;

Técnicas para elaboração de resumos;

Técnicas para resolução de exercícios;

Técnicas para elaboração de prova discursiva

Na lista de aprovações em concursos conquistados pelos especialistas e professores que conduzem a mentoria on-line estão cargos em órgãos considerados “sonhos de consumo” de muitos concurseiros, como Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, Polícia Civil do DF, Polícia Federal, Tribunal de Justiça do DF, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Previc, Petrobras, Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, BRB, Caixa Econômica Federal, Metrô-DF, Correios, Infraero, entre outros.

Estratégia correta

Entre os estudantes, é comum escutar casos de pessoas que passaram anos debruçadas sobre livros, mas que nunca viram o nome ser publicado na lista dos selecionados. Na maioria das vezes, isso ocorre porque, ao escolherem um concurso a prestar, a ansiedade e a vontade de ser aprovado fazem com que os candidatos apostem em diferentes vertentes de estudos. Porém, adquirir um grande número de material não é sinônimo de conhecimento. Pelo contrário, uma vez que o aluno não terá habilidade para ler ou memorizar tudo até a data da prova, o estresse aumenta ainda mais. De acordo com os mentores, não se trata apenas de estudar corretamente, mas de tomar a decisão sobre o que não deve ser feito para alcançar o que se almeja.

“A maioria dos alunos estuda de maneira errada. Estudar do jeito certo é bem mais simples do que parece, mas exige muita técnica, além de comprometimento e disciplina. Nossa intenção é oferecer 20 anos de experiência nesse ramo e mostrar como estudar de forma mais eficiente, maximizando a qualidade do estudo dos nossos alunos, evitando que eles cometam erros desnecessários”

A metodologia estimula o desenvolvimento e a capacidade de construção de conhecimento, impactando fatores que influenciam diretamente nos estudos, como foco e estratégias corretas para lidar com os conteúdos que deverão ser absorvidos. Com as videoaulas, os candidatos são despertados para os principais gatilhos que influenciam em um aprendizado mais eficiente. De acordo com os mentores, se todas as técnicas, testadas e aprovadas, ensinadas ao longo do curso de mentoria on-line forem seguidas e aplicadas, os estudantes terão chances reais de aprovação em qualquer concurso público.

Degustação

Para quem quiser saber como funciona a mentoria on-line basta acessar o site da G3 Concursos. O aluno conta com um período de experimentação de uma semana para conhecer a metodologia aplicada e a proposta de ensino. Atualmente, o valor promocional do curso é de R$ 297, podendo ser dividido em 12x de R$ 29. O desconto de R$ 500 é por tempo limitado.

As videoaulas são gravadas e podem ser vistas e revistas quantas vezes o aluno quiser. O período para assistir todos os módulos é de 12 meses a partir da contratação do curso. Os estudantes matriculados na mentoria on-line também poderão aderir, com desconto especial, à mentoria individual, modalidade que permite ter contato e suporte com os mentores de forma customizada. Consulte o site para mais informações.

