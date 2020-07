Assistente social do ISE é mais uma das vítimas fatais do coronavírus no Acre

O Instituto Sócio Educativo do Acre emitiu nota de pesar pelo falecimento de Raquel

A assistente social do Instituto Sócio Educativo do Acre (ISE), Raquel Moraes de Lima, de 37 anos, morreu na madrugada deste domingo (12), na UTI do Pronto Socorro, vitima da covid-19.

Raquel estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do PS desde o dia 25 de junho. Nos últimos dias teve piora no quadro de saúde e precisou ser entubada.

Raquel era servidora publica do Estado. Ela ingressou no ISE em 17 de Novembro de 2009, como assistente social.

Em quase 11 anos de serviços Raquel atuou em vários setores do Instituto Sócio-Educativo, inclusive foi diretora da Unidade Santa Juliana.

A assistente social deixa três filhos. O sepultamento da servidora publica ocorreu no inicio da tarde deste domingo, no cemitério Morada da Paz.

O Instituto Sócio Educativo do Acre emitiu nota de pesar pelo falecimento da assistente social Raquel. “O Instituto Sócio Educativo do Acre e servidores se solidarizam aos familiares e rogam a Deus o conforto necessário a todos que estão sofrendo nesse momento de dor”, disse um dos trechos da nota.

