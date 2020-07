Atacante acreano é a mais nova aquisição do Ituano Futebol Clube, do interior de SP

Eduardo Lopes estava Operário de Ponta Grossa, do Paraná, e agora vai defender o time paulista

O atacante acreano Eduardo Lopes, de 31 anos, é a mais nova aquisição do Ituano Futebol Clube, time do interior de São Paulo que joga na série C. O atleta já está devidamente regularizado para defender o novo brasão.

Antes, rio-branquense jogava pelo Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Ele começou no Atlético Acreano e jogou também pelo Red Bull.

No Twitter, o Galo de Itu, que tem 73 anos de história, celebrou a ida de Lopes para o time: “Bem-vindo!”. O Ituano já conquistou dois Campeonatos Paulistas A1 em 2002 e 2014 e o Brasileiro Série C em 2003.

