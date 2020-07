Ato em desfavor da contratação de Bruno pelo Rio Branco acontece nesta sexta

Manifestação liderada por mulheres começa às 7h da manhã, no Estádio José de Melo

A contratação do goleiro Bruno pelo Rio Branco Futebol Clube será alvo de um protesto nesta sexta-feira (31), às 7h da manhã, em frente ao Estádio José de Melo, no Centro da capital acreana.

O jogador foi condenado por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato brutal de Eliza Samúdio e desde o ano passado cumpre pena em regime semiaberto. Na época, o crime chocou o mundo.

Liderado por um grupo de mulheres, o ato será pacífico e respeitará todos os protocolos de biossegurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo uma das organizadoras, a professora Aquesia Maciel.

Para ela, o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, comete “grave” erro ao insistir na contratação do assassino, mesmo após as inúmeras críticas recebidas pelo time.

“Ao contratar um feminicida como ídolo do time que leva o nome de nossa cidade, ele ignora os dados absurdos do Acre como um dos mais violentos e o que mais mata mulheres, desrespeitando a memória das inúmeras vítimas”, afirma.

“Acredito que uma decisão assim, no campo simbólico de uma sociedade extremamente machista, só reforça e banaliza atos de violência que culminam em feminicídios bárbaros como o praticado pelo Bruno”, continua.

As organizadoras pedem que os participantes levem cartazes e usem roupas e máscaras pretas.

Segundo Maciel, o grupo decidiu organizar o ato mesmo em meio à pandemia porque percebeu que várias decisões que ferem os direitos e a moral femininas vêm sendo tomadas neste momento, “pois sabem que não devemos fazer aglomerações nas ruas. Mas entendemos que o protesto não pode deixar de ser feito”, ressalta.

Uma petição online contra a vinda do ex-Flamengo, que já está no Acre, reuniu mais de 2 mil assinaturas. O RBFC chegou a perder seu maior patrocinador, o Arasuper, a treinadora da equipe feminina, a ex-vereadora Rose Costa, além de ter sido alvo de crítica de várias personalidades acreanas. Até o momento, nada disso fez o presidente do clube voltar atrás.

