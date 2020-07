Ator de filmes pornográficos, Kid Bengala anuncia carreira no rap

Ele já havia antecipado no final do mês de abril sobre a novidade e rapidamente ganhou repercussão entre os internautas

Kid Bengala, conhecido nacionalmente como ator de filmes adultos, anunciou que está pronto para mudar sua carreira de rumo. Ele revelou, por meio das redes sociais, que irá lançar um rap.

Ele já havia antecipado no final do mês de abril sobre a novidade e rapidamente ganhou repercussão entre os internautas. “Agora eu resolvi ser cantor de rap. Eu vou fazer trap. Eu vou fundo nessa carreira. E olha: doa a quem doer”, disse o ator em um vídeo publicado na conta oficial do Facebook.

Agora, Kid Bengala compartilhou uma amostra do que os fãs podem esperar da sua nova carreira. “Agora sou um trapstar e vim para f**er a cena. Transando e fazendo trap, isso para mim não é problema”, ele canta na prévia.

Ao final do clipe, o ator revelou que uma nova canção “já está no forno” e será lançada em breve.

