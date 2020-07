Áudios e vídeos mostram a guerra violenta entre facções; polícia prende sete pessoas

Seis homens foram presos e uma adolescente foi apreendida no final da tarde desta segunda-feira (20), no Bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. O grupo é acusado de participação em organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar recebeu várias denúncias de moradores que disseram estar preocupados devido à guerra entre facções criminosas que tomou conta do bairro. De acordo com os moradores, pessoas foram baleadas e residências invadidas no bairro, além de vários criminosos estarem andando armados em via pública na tentativa de intimidar rivais, tudo isso por contra da disputa de território entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde dos 13 (B13).

Vários áudios e vídeos foram vazados, onde um suposto líder do Bonde dos 13, Ronald Bezerra diz aos seus comandados que deixou a facção para integrar o Comando Vermelho.

Uma guarnição do 2º Batalhão estava fazendo ronda no bairro, quando, na rua Poços de Caldas, avistou quatro suspeitos que correram para uma residência ao verem a viatura. A casa foi cercada e os indivíduos presos. Dois revólveres e muita munição foram apreendidos.

Em um rápido interrogatório, os acusados falaram que outros comparsas também estavam em uma casa na mesma rua. No local foi encontrado mais um revólver e uma submetralhadora 9mm municiada.

Na ação, ao todo, sete pessoas foram detidas. São eles: Jhon Pablo Rocha de Nobrega, Renan Gabriel Damasceno de Souza, Raimundo Júnior Sousa de França, Carlos Daniel de Souza, Adaizio da Silva Gomes, Rodrigo Sampaio de Melo e uma adolescente de 17 anos.

Ao todo foram apreendidos 3 revólveres calibre 38, uma submetralhadora 9mm, 46 munições de calibre 38, 25 munições de 9mm, 50 reais em espécie e uma “parada” de maconha. A suspeita é de que os criminosos tentariam fazer um confronto armado com rivais.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Guerra entre facções no Segundo Distrito

O Comando Vermelho e o Bonde dos 13 disputam para “dominar” vários do Segundo Distrito de Rio Branco.

Áudios que foram enviados à reportagem mostram uma conversa entre dois criminosos de grupos criminosos diferentes: um já deixou uma facção e “aconselha”, sob ameaça de morte, outra pessoa a deixar o grupo criminoso rival e seguir ele. Ouça:

Em um vídeo, um líder da facção Bonde dos 13, identificado como Ronald, fala em sua saída da organização e sua ida para o Comando Vermelho.

