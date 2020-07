Auxílio emergencial: 6,5 milhões recebem neste sábado; veja o calendário!

Mais uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600, do governo federal, vai ser paga neste sábado (4), pela Caixa Econômica Federal, por meio de depósito em contas digitais. A terceira etapa será realizada de acordo com calendário publicado pelo Ministério da Cidadania.

Foto: Divulgação/ Caixa Econômica

A exemplo do que foi realizado no calendário da segunda parcela do auxílio emergencial, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 serão creditados na Conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Foto: Divulgação/ Caixa Econômica

Os beneficiários que não utilizarem digitalmente os recursos podem optar por realizar o saque em espécie de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário A orientação é para que os recursos do auxílio sejam movimentados pelo Caixa Tem.

Nas datas indicadas acima, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

A Caixa realizou parcerias com prefeituras de 1280 cidades para a sinalização e organização das filas para facilitar a triagem fora das agências.

